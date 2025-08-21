Всего пара глотков — и гастрит обостряется: вот как утро начинается с ошибки

Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев предупредил об утренней привычке, которая может быстро разрушить желудок и поджелудочную железу. В беседе с Pravda. Ru он заявил, что самые опасные напитки натощак — это газировка, энергетики и сладкие коктейли.

По словам специалиста, всего двух-трёх таких приёмов достаточно, чтобы вызвать обострение гастрита или панкреатита. Калинчев подчеркнул: у большинства взрослых уже есть хронические болезни ЖКТ, и подобные напитки неизбежно обострят их.

Кофе или крепкий чай тоже не лучший вариант для пустого желудка. Самым безопасным утром врач называет обычную воду.

Он добавил, что дети легче переносят газировку только потому, что у них пока нет хронических проблем, но со временем они тоже развиваются.

