Молчание матери: как Кристина Орбакайте отреагировала на семейную драму сына

Кристина Орбакайте хранит молчание после новостей о разводе Никиты Преснякова

Певица Кристина Орбакайте сохраняет молчание после новостей о разводе своего старшего сына, Никиты Преснякова.

Как сообщает "7Дней", артистка никак публично не поддержала наследника в этот период.

Примечательно, что возможность для личной встречи у них недавно была. Орбакайте с семьёй отдыхала в Испании, где в это же время находился и Никита, гостя у своего отца. Сейчас певица уже покинула страну.

Сам Пресняков-младший, судя по его публикациям в соцсетях, настроен позитивно и называет происходящее "новой главой жизни".

По некоторым данным, инициатором расставания стала его супруга Алёна Краснова, которая устала от жизни в эмиграции вдали от родных в непростых условиях.

