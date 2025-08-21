Что будет с АКПП, если на скорости включить R или P: правда, которая пугает водителей

Эксперты объяснили, почему современные АКПП защищены от ошибок при переключении

Многие водители боятся: что будет, если на ходу случайно перевести селектор "автомата" в "R", "N" или даже "P". Эксперты успокаивают — в современных машинах ничего страшного не произойдёт.

Электроника блокирует включение заднего хода или парковки на скорости. Максимум — селектор просто не отреагирует. Поэтому если рука по ошибке ушла в "R" или "P", достаточно спокойно вернуть её обратно в "D".

С нейтралью проще: машина продолжит катиться, но долго ехать так нельзя — "накат" вредит ресурсу коробки. Лучше сразу вернуть селектор в режим движения.

Опаснее всего выглядит случай с "R". Но и здесь защита не даст включить реверс до полной остановки. А вот если машина уже встала, коробка может перейти в задний ход. Поэтому промедлить не стоит — лучше сразу вернуть селектор в "D".

Эксперты напоминают: главное правило для АКПП остаётся прежним. Все переключения — только после полной остановки. Но если ошибка всё же случилась, паниковать не нужно. Современные автоматы надёжно защищают водителя от дорогих поломок.

