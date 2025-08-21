Простая бутылка спасёт дачу от ос: рецепт ловушки в два шага

Пчеловод Гриффитс посоветовал ловить ос с помощью яблочного уксуса и сахара

Пчеловод Майкл Гриффитс рассказал, как дачникам избавиться от ос. В интервью изданию Mirror он отметил, что эти насекомые приносят пользу — они и хищники, и опылители. Но к концу лета осы становятся особенно навязчивыми и могут даже разорять ульи. Из-за этого страдают целые пчелиные колонии.

Гриффитс предложил простой способ — сделать ловушку из пластиковой бутылки. Нужно отрезать верх, вставить его в нижнюю часть горлышком вниз и залить смесь. В нее входят по половине стакана воды, яблочного уксуса и сахара, а также несколько капель средства для мытья посуды.

Такую ловушку, по его словам, стоит поставить или подвесить там, где осы особенно активны. Компоненты нужно хорошо перемешать — и тогда насекомые будут попадать в бутылку, а не мешать в саду.

