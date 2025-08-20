Игорь Николаев выиграл суд: шоколадка с его лицом и хитом принесла 25 тысяч рублей

Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколада Выпьем за любовь

Певец Игорь Николаев одержал победу в арбитражном суде Республики Башкортостан над предпринимательницей Алией Нуриевой.

Иск был связан с нарушением исключительных прав на товарный знак. Причиной разбирательства стала шоколадка под названием, созвучным хиту артиста "Выпьем за любовь".

На упаковке продукта был изображён кот с усами и длинными волосами, имевший сходство с самим Николаевым.

Изначально музыкант требовал взыскать 250 тысяч рублей компенсации. Суд удовлетворил иск частично, снизив сумму штрафа до 25 тысяч рублей. Продажа конфликтного товара была прекращена.

Это уже не первый случай защиты Николаевым своих авторских прав. Ранее в августе Ксения Собчак и блогер Карина Мурашкина заплатили композитору 300 тысяч рублей за исполнение его песни в одном из роликов.

