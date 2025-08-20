Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Скрытая империя: Наташа Королёва попалась на сокрытии элитных квартир в США

У Наташи Королёвой обнаружили две элитные квартиры в Майами
Певица Наташа Королёва, неоднократно заявлявшая об отсутствии у неё собственного жилья в США, оказалась владелицей элитной недвижимости в Майами.

Согласно расследованию kp.ru, артистка скрывает факт владения двумя квартирами.

Ранее Королёва утверждала, что вся недвижимость принадлежит её матери, ссылаясь на высокие американские налоги.

Однако проверка данных показала, что одна из квартир оформлена непосредственно на певицу. Речь идет о двухкомнатных апартаментах с видом на океан, приобретённых ещё в 2014 году.

Второй объект, купленный в 2011 году, также числится за Королёвой через право собственности её отчима. Обе квартиры, общая стоимость которых оценивается в 75 миллионов рублей, сдаются в аренду.

В описании риелторов упоминаются ламинатные полы, техника из нержавеющей стали и панорамные виды на воду.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
