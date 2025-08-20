Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

$90 миллиардов на оружие: почему Украина и союзники не потянут сделку

Нацбанк Украины заявил о невозможности оплатить пакет оружия США за $90 млрд
1:26
Правда ТВ

Нацбанк Украины фактически отверг предложение Владимира Зеленского закупить у США оружие на 90 миллиардов долларов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные НБУ, у Киева и его союзников просто нет таких средств.

Сейчас платежный баланс Украины уходит в минус на 3-4 миллиарда долларов ежемесячно. Эти расходы покрывают из резервов, которые сократились до 40-45 миллиардов, а также за счет помощи Запада. Но и она идёт в тех же объёмах — около 3-4 миллиардов долларов в месяц.

Дефицит бюджета страны в этом году превысил 46 миллиардов, а на следующий год Киев уже ищет около 45 миллиардов. Госдолг перевалил за 180 миллиардов.

Программы поддержки, запущенные США и ЕС, едва закрывают текущие потребности. Например, фонд Ukraine Facility обещал 50 миллиардов до 2027 года, но почти половина суммы уже выплачена. Кредитная программа ERA также рассчитана на 50 миллиардов, но лишь часть средств поступила Киеву. А специальная инициатива НАТО по закупке американского оружия смогла собрать всего полтора миллиарда.

На этом фоне Зеленский ранее требовал от России репараций в размере 300 миллиардов долларов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Антиопечатка

