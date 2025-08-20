Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мирный исход: раскрыты детали громкого развода Дибровых

Полина Диброва инициировала развод с Дмитрием Дибровым
Бракоразводный процесс Дмитрия и Полины Дибровых перешёл в официальную фазу. По информации от адвокатов семьи, инициатором расторжения брака выступила Полина Диброва.

Телеведущий Дмитрий Дибров не стал препятствовать решению супруги.

Все сопутствующие разводу вопросы, включая деликатный раздел имущества, были урегулированы мирным путём. Стороны пришли к взаимной договорённости по всем пунктам без каких-либо споров.

Особое внимание было уделено будущему общих детей. У пары есть трое сыновей, и оба родителя единогласно договорились о их совместном воспитании.

Юристы подчёркивают, что никаких конфликтов на этой почве не возникало, что позволяет сохранить здоровую атмосферу для детей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
