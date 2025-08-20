Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Судьба Бастрыкина решится в августе: кресло главы Верховного суда открыто

Ведомости: Бастрыкин рассматривается как кандидат на пост председателя Верховного суда
1:15
Правда ТВ

Александр Бастрыкин может стать новым председателем Верховного суда. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и судейском сообществе.

Сейчас глава Следственного комитета считается одним из главных кандидатов на пост, который освободился после смерти Ирины Подносовой. Приём заявок завершится 25 августа. У Бастрыкина в это время истекает срок полномочий на должности главы СК, а новый указ о продлении пока не опубликован.

Собеседники издания отмечают: его назначение выглядело бы логичным решением. С одной стороны, Верховный суд получил бы "свежую кровь", с другой — не пришлось бы снова продлевать полномочия 72-летнего Бастрыкина.

При этом в судейском сообществе не исключают и других сильных кандидатов. Окончательное решение будет зависеть от президента, который внесёт представление в Совет Федерации.

Бастрыкин возглавляет СК с 2011 года, а до этого был первым замгенпрокурора. В 2016-м он получил звание генерала юстиции, ещё раньше — звание Заслуженного юриста России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Генпрокуратура: бывший депутат Госдумы Гаджиев* передал США секретные сведения за $45 млн
Генпрокуратура: бывший депутат Госдумы Гаджиев* передал США секретные сведения за $45 млн
Диеты, анемия и стресс названы главными причинами выпадения волос — трихолог Галлямова
Диеты, анемия и стресс названы главными причинами выпадения волос — трихолог Галлямова
Эксперт Илья Корнейчук назвал опасные для аккумулятора смартфона привычки
Эксперт Илья Корнейчук назвал опасные для аккумулятора смартфона привычки
Киберэксперт Курочкин: зарядка смартфона в транспорте не угрожает безопасности данных
Киберэксперт Курочкин: зарядка смартфона в транспорте не угрожает безопасности данных
Эксперт рассказала, как кошки выражают любовь к владельцу — пять главных сигналов
Эксперт рассказала, как кошки выражают любовь к владельцу — пять главных сигналов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.