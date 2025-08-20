Судьба Бастрыкина решится в августе: кресло главы Верховного суда открыто

Ведомости: Бастрыкин рассматривается как кандидат на пост председателя Верховного суда

Александр Бастрыкин может стать новым председателем Верховного суда. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и судейском сообществе.

Сейчас глава Следственного комитета считается одним из главных кандидатов на пост, который освободился после смерти Ирины Подносовой. Приём заявок завершится 25 августа. У Бастрыкина в это время истекает срок полномочий на должности главы СК, а новый указ о продлении пока не опубликован.

Собеседники издания отмечают: его назначение выглядело бы логичным решением. С одной стороны, Верховный суд получил бы "свежую кровь", с другой — не пришлось бы снова продлевать полномочия 72-летнего Бастрыкина.

При этом в судейском сообществе не исключают и других сильных кандидатов. Окончательное решение будет зависеть от президента, который внесёт представление в Совет Федерации.

Бастрыкин возглавляет СК с 2011 года, а до этого был первым замгенпрокурора. В 2016-м он получил звание генерала юстиции, ещё раньше — звание Заслуженного юриста России.

