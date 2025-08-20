Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Речь Зеленского едва не сорвала встречу в Белом доме: Трамп вышел из себя

The Guardian: Зеленский едва не разозлил Трампа длинной речью в Белом доме
Газета The Guardian пишет, что Владимир Зеленский мог серьезно рассердить Дональда Трампа своей речью в Белом доме. По словам журналиста Эндрю Рота, украинский лидер слишком долго рассказывал о приоритетах Киева, чем утомил не только американского президента, но и европейских лидеров, включая Эмманюэля Макрона.

Отмечается, что Трамп несколько раз пытался остановить выступление, перебивал Зеленского, но тот продолжал говорить. В итоге украинский президент резко закончил речь и передал слово генсеку НАТО Марку Рютте. Этот момент автор статьи назвал самым напряжённым для настроения американского лидера.

Напомню, встреча прошла 18 августа в Овальном кабинете. После переговоров с Трампом и европейскими лидерами Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать мир без предварительного требования о перемирии.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
