Ксения Бородина раскрыла тайну фото с Дженнифер Лопес: сколько на самом деле стоила встреча

Ксения Бородина опровергла слухи об оплате фото с Дженнифер Лопес
Телеведущая Ксения Бородина в своём Instagram*-аккаунте прокомментировала слухи вокруг своего снимка с Дженнифер Лопес.

Поводом стал прямой вопрос от подписчика, поинтересовавшегося стоимостью семейной фотографии со звездой.

Блогерша категорично опровергла любые предположения о плате, объяснив логику приглашения. По её словам, организаторы сами предоставили её семье ложе на концерте в Анталии и затем предложили сделать совместное фото.

Бородина посетила шоу Лопес вместе с мужем, Николаем Сердюковым, и дочерьми, осталась под большим впечатлением от выступления американской певицы.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
