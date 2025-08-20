Ксения Бородина раскрыла тайну фото с Дженнифер Лопес: сколько на самом деле стоила встреча

Телеведущая Ксения Бородина в своём Instagram*-аккаунте прокомментировала слухи вокруг своего снимка с Дженнифер Лопес.
Поводом стал прямой вопрос от подписчика, поинтересовавшегося стоимостью семейной фотографии со звездой.
Блогерша категорично опровергла любые предположения о плате, объяснив логику приглашения. По её словам, организаторы сами предоставили её семье ложе на концерте в Анталии и затем предложили сделать совместное фото.
Бородина посетила шоу Лопес вместе с мужем, Николаем Сердюковым, и дочерьми, осталась под большим впечатлением от выступления американской певицы.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.