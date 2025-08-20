Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В Москве спасли отца главкома ВСУ: болезнь мозга едва не стала роковой

Shot: в Москве врачи спасли отца главкома ВСУ Александра Сырского с заболеванием мозга
В Москве врачи спасли 86-летнего отца главкома ВСУ Александра Сырского — Станислава. По данным телеграм-канала Shot, он попал в больницу еще в июне с заболеванием головного мозга, которое осложнилось после перенесённого коронавируса.

Сейчас состояние мужчины улучшается. Он передвигается на коляске, но проходит ежедневную реабилитацию. Медики рассчитывают выписать пациента в конце августа. После этого он вместе с супругой вернётся в родной Владимир.

Ранее СМИ сообщали, что Александр Сырский отправил родителям в Россию миллион рублей на лечение. Однако брат военного заявлял, что ему "плевать на деньги" родственника, ведь из-за него их семью считают врагами.

