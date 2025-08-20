Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тайный паспорт: какой сюрприз скрывала Рита Дакота от поклонников

Эмигрировавшая в США Рита Дакота получила российское гражданство в 2022 году
0:59
Правда ТВ

Певица Рита Дакота, перебравшаяся в США, уже более года является гражданкой России.

Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники, артистка получила российский паспорт ещё в декабре 2022 года. Этот факт тщательно скрывался.

После замужества в 2023 году исполнительница, чьё настоящее имя Маргарита Герасимович, сменила фамилию на Белогай. Данные изменения официально зафиксированы и в реестре индивидуальных предпринимателей.

При этом бизнес-деятельность Дакоты в России продолжается. За первые шесть месяцев текущего года её предприятие по продаже мерча заработало порядка 14 миллионов рублей.

Данная информация контрастирует с недавними заявлениями певицы о "конце карьеры" в России из-за запрета на выступления, о котором она молчала целый год.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
