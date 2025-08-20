Миллионы за предательство: бывший депутат обменял секреты на валюту и паспорт

Генпрокуратура: бывший депутат Госдумы Гаджиев* передал США секретные сведения за $45 млн

Генпрокуратура России подала иск против бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*. В документе говорится, что он передал Западу секретные сведения и получил за это не меньше 45 миллионов долларов от структур США.

По данным прокуратуры, находясь за границей, Гаджиев заявил о готовности сотрудничать с западными спецслужбами. Он даже записал видео, где просит иностранное гражданство. Сейчас у него есть паспорт Турции, но он стремится получить американский.

Польское издание GEO Polityka писало, что у Гаджиева есть счета в США и бизнес — он якобы совладелец компании Fantom Foundation, выпускающей криптовалюту Fantom.

Ранее Минюст внёс его в список иноагентов за призывы против спецоперации и работу с зарубежными площадками. После этого "Единая Россия" исключила его из партии. Кроме того, украинское ГБР открыло дело против Гаджиева за поддержку присоединения Крыма к России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

