Любит как умеет: Ида Галич раскрыла правду об общении бывшего мужа с сыном

Ида Галич прокомментировала отношения бывшего мужа Алана Басиева с их сыном

Спустя четыре года после громкого развода Ида Галич впервые затронула деликатную тему и ответила на вопрос о том, насколько часто её бывший супруг Алан Басиев видится с их сыном Леоном.

Блогер призналась, что не оценивает отцовскую любовь количеством проведённого времени. Она сознательно избегает подобных сравнений, считая их разрушительными для собственного спокойствия.

По её словам, такие обсуждения она пресекает и в кругу друзей. Галич предпочла принять ситуацию как данность, найдя в этом мудрость и устроенность.

Она уверена, что отец любит ребёнка по-своему, а сын отвечает ему взаимностью. Все потребности мальчика полностью удовлетворены, что позволяет ей не ожидать большего от окружающих и жить в гармонии.

