Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Любит как умеет: Ида Галич раскрыла правду об общении бывшего мужа с сыном

Ида Галич прокомментировала отношения бывшего мужа Алана Басиева с их сыном
Правда ТВ

Спустя четыре года после громкого развода Ида Галич впервые затронула деликатную тему и ответила на вопрос о том, насколько часто её бывший супруг Алан Басиев видится с их сыном Леоном.

Блогер призналась, что не оценивает отцовскую любовь количеством проведённого времени. Она сознательно избегает подобных сравнений, считая их разрушительными для собственного спокойствия.

По её словам, такие обсуждения она пресекает и в кругу друзей. Галич предпочла принять ситуацию как данность, найдя в этом мудрость и устроенность.

Она уверена, что отец любит ребёнка по-своему, а сын отвечает ему взаимностью. Все потребности мальчика полностью удовлетворены, что позволяет ей не ожидать большего от окружающих и жить в гармонии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.