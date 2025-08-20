Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шокирующее признание Пригожина: раскрыта правда о гонорарах Новой волны

Пригожин заявил, что Валерия на Новой волне не получала гонорар
Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл финансовые подробности участия звёзд в фестивале "Новая волна".

Он утверждает, что его супруга, певица Валерия, не получала никакого денежного вознаграждения за свои выступления.

По словам Пригожина, такая ситуация была нормой для всех российских исполнителей. Он подчеркнул, что артисты выступали в Юрмале и Сочи, образно говоря, "за еду".

Продюсер в разговоре с iz.ru предложил изучить финансовые документы для проверки его слов и адресовал все вопросы к основателю фестиваля Игорю Крутому.

Пригожин уточнил, что гонорары получали исключительно иностранные гости мероприятия.

Легендарный фестиваль, проводившийся с 2002 года, в 2025 году планируется в Казани. Ранее стало известно, что в нём примет участие Валерий Леонтьев, выразивший радость от приглашения Крутого.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
