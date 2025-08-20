Стало известно, что на самом деле происходит между Пресняковым и Красновой после расставания

Певец Никита Пресняков дал краткий, но исчерпывающий комментарий относительно своего разрыва с моделью Алёной Красновой.
Напрямую ответив на вопрос поклонника в социальной сети, артист поставил точку в главном вопросе.
Ранее пара сделала совместное заявление о прекращении брака. Они подчеркнули, что почти десять лет вместе стали важным этапом, но их пути разошлись.
Причиной стало различное видение семьи и будущего развития отношений. Знаменитости настаивают, что в ситуации нет виноватых, констатируя естественное взросление и изменение приоритетов.
Несмотря на сложность принятого решения, оно было обоюдным и выстраданным.
Пресняков официально подтвердил, что бывшие супруги сохранили друг к другу тёплые чувства. Его лаконичный ответ "Остались" снял все тревоги фанатов, пожелавших паре легко пережить этот жизненный этап.
