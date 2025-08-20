Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Стало известно, что на самом деле происходит между Пресняковым и Красновой после расставания

Никита Пресняков подтвердил сохранение дружеских отношений с Алёной Красновой после развода
Певец Никита Пресняков дал краткий, но исчерпывающий комментарий относительно своего разрыва с моделью Алёной Красновой.

Напрямую ответив на вопрос поклонника в социальной сети, артист поставил точку в главном вопросе.

Ранее пара сделала совместное заявление о прекращении брака. Они подчеркнули, что почти десять лет вместе стали важным этапом, но их пути разошлись.

Причиной стало различное видение семьи и будущего развития отношений. Знаменитости настаивают, что в ситуации нет виноватых, констатируя естественное взросление и изменение приоритетов.

Несмотря на сложность принятого решения, оно было обоюдным и выстраданным.

Пресняков официально подтвердил, что бывшие супруги сохранили друг к другу тёплые чувства. Его лаконичный ответ "Остались" снял все тревоги фанатов, пожелавших паре легко пережить этот жизненный этап.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
