Второй раз сложнее: Ида Галич откровенно рассказала о боли и восстановлении после кесарева

Ида Галич рассказала об особенностях восстановления после второго кесарева сечения

Телеведущая Ида Галич поделилась с подписчиками в Instagram* личным опытом восстановления после родов путём кесарева сечения.

Звезда отметила, что встать на ноги ей помогла мать, чья поддержка была неоценима.

Галич призналась, что обладает низким болевым порогом, и некоторые моменты после операции были очень болезненными. Врачи, по её словам, внимательно следили за состоянием и обеспечивали обезболивание.

Телеведущая подчеркнула, что восстановление после вторых родов оказалось физически сложнее первого. Она упомянула болезненные "обратные схватки" и более интенсивное сокращение матки.

Для реабилитации Ида использует дыхательные практики, ходьбу, старается высыпаться и полноценно питаться, дополняя рацион витаминами.

Днём она носит корсет, а шов обрабатывала раствором марганцовки первую неделю. Спортивные нагрузки, включая йогу, пока отложены, но ведущая надеется их скоро возобновить.

Напомним, Галич недавно родила дочь от предпринимателя Олега Ледвича, с которым объявила о помолвке в начале 2025 года и подтвердила беременность в конце января.

У телеведущей также есть пятилетний сын Леон от предыдущих отношений.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

