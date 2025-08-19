35 лет и новый этап: Нюша поделилась, как её поздравил экс-супруг Игорь Сивов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Певица Нюша (Анна Шурочкина) отпраздновала 35-летие 15 августа, организовав вечеринку для близких.

В интервью Super.ru звезда рассказала о поздравлении от бывшего мужа, предпринимателя Игоря Сивова.

Несмотря на то, что Сивов находится за границей и не смог присутствовать лично, он и его родные прислали Нюше цветы.

"Он и вся семья прислали мне цветы. И детки. Мы действительно в хороших отношениях. Всё было абсолютно искренне", — поделилась певица.

На празднике присутствовали двое детей пары: дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

Нюша и Игорь Сивов объявили о расставании в мае 2024 года после семи лет брака, но неоднократно подчёркивали сохранение взаимопонимания и дружеских связей ради детей. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
