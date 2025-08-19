Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Баста за копейки пустил Марго Овсянникову в своё шоу – детали сделки

Рэпер Баста сотрудничает с Марго Овсянниковой из-за финансовых трудностей
0:58
Правда ТВ

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) якобы столкнулся с финансовыми трудностями, что привело к его сотрудничеству с Марго Овсянниковой в шоу "Вопрос ребром". 

По утверждению Telegram-канал "Свита короля", Баста согласился сделать Овсянникову главной звездой проекта за незначительную сумму.

"Марго говорила, что стоил он ей сущие копейки, если сравнивать с настоящими звёздами. Хотя у нас одна настоящая звезда — Марго", — процитировал канал слова неназванного знакомого артистки.

Овсянникова, выпускающая треки вроде "Кукареку" и называющая себя "звездой номер один", по слухам, строит карьеру благодаря финансовой поддержке богатого покровителя.

Продюсер Сергей Дворцов ранее утверждал, что за сотрудничество с Филиппом Киркоровым (чьей протеже считается Марго) возлюбленному певицы пришлось заплатить не менее 10 млн рублей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.