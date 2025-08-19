Баста за копейки пустил Марго Овсянникову в своё шоу – детали сделки

Рэпер Баста сотрудничает с Марго Овсянниковой из-за финансовых трудностей

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) якобы столкнулся с финансовыми трудностями, что привело к его сотрудничеству с Марго Овсянниковой в шоу "Вопрос ребром".

По утверждению Telegram-канал "Свита короля", Баста согласился сделать Овсянникову главной звездой проекта за незначительную сумму.

"Марго говорила, что стоил он ей сущие копейки, если сравнивать с настоящими звёздами. Хотя у нас одна настоящая звезда — Марго", — процитировал канал слова неназванного знакомого артистки.

Овсянникова, выпускающая треки вроде "Кукареку" и называющая себя "звездой номер один", по слухам, строит карьеру благодаря финансовой поддержке богатого покровителя.

Продюсер Сергей Дворцов ранее утверждал, что за сотрудничество с Филиппом Киркоровым (чьей протеже считается Марго) возлюбленному певицы пришлось заплатить не менее 10 млн рублей.

