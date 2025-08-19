Миллионер явился за кофеваркой: Гордон раскрыла правду о драке в семье Товстик

Гордон опровергла нападение Товстик на мужа: травма получена при выносе вещей

Адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы Елены Товстик в громком разводе с мужем-миллиардером Романом, резко опровергла сообщения СМИ о том, что её подзащитная толкнула супруга с лестницы, нанеся ему травму.

Гордон сообщила в Telegram, что Роман Товстик неожиданно явился в дом Елены с друзьями, заявив: "Я твой муж, когда хочу — тогда и приезжаю". Это произошло, несмотря на публичные заявления о расставании.

Целью визита, по словам адвоката, был вывоз вещей и, возможно, детей, которых Елена "вынуждена охранять". В прошлый раз он якобы вывез детей, кофеварку и рояль.

"Впопыхах себе на ногу уронил предмет, который продолжал переть из дома. Тащить важнее", — утверждает Гордон, называя истории о "побоях" и "лестнице" ложью, сочинённой Романом.

Адвокат также прокомментировала информацию о мотиве "нападения" — отказе мужа дать деньги на срочную операцию по замене разорвавшегося грудного импланта, грозящего заражением крови.

Гордон заявила, что Роман годами обещал оплатить операцию, но не дал денег ни по брачному договору, ни по соглашению о выплате 30 млн рублей. Жена Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши, уже предложила Елене помощь.

