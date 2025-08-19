Страшные боли: Алексей Чумаков рассказал о мучениях перед сложной операцией

Певец Алексей Чумаков перенёс экстренную сложнейшую операцию на позвоночнике в московской больнице №67.
Вмешательство под руководством нейрохирурга Дмитрия Дзюкаева длилось пять часов и спасло артиста от инвалидного кресла.
Чумаков долгое время игнорировал сигналы организма, вызванные перегрузками и частыми перелётами. Критическое ухудшение наступило в Испании, где он отдыхал с семьей.
"Я почти не мог стоять, сидеть, лежать. Обезболивающие не действовали", — рассказал певец.
Его супруга, Юлия Ковальчук, настояла на немедленном возвращении и госпитализации.
Обследование выявило разрушение двух межпозвонковых дисков: один пережал крупный нерв, второй — спинной мозг. В ходе операции хирурги установили Чумакову 6 титановых штифтов и две пластины длиной 10 см.
Несмотря на рекомендации врачей, певец уже вернулся к работе. На недавнем сольном концерте в Петербурге он поблагодарил поклонников за поддержку, признав, что пока вынужден ограничивать движения на сцене.
"Меня спасла жена и лучший доктор", — подчеркнул Чумаков, призвав всех внимательнее относиться к "звоночкам" организма.
