Объятия против бомбардировщика B-2: как Трамп приветствовал Зеленского и Путина

WP сравнила приветствия Трампом Путина и Зеленского

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Американская газета Washington Post обратила внимание на разницу в том, как Дональд Трамп встречал Владимира Путина и Владимира Зеленского. Издание пишет, что нелегитимного президента в Белом доме президент США встретил с улыбкой, пожал руку и обнял за плечи. Но такого масштаба, как при визите Путина, не было.

Тогда для российского президента накрыли красную дорожку и даже устроили пролет стратегического бомбардировщика B-2. Газета отмечает, что приветствие Зеленского выглядело куда более скромным.

Напомним, Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. В тот же день Киев пытался атаковать российскую инфраструктуру, в том числе Крымский мост и Смоленскую АЭС. ФСБ и средства РЭБ заявили о предотвращении этих атак.







Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.