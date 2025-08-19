Детский сад строгого режима: экс-ведущий Галилео рассказал о необычном наказании за шалости

Известный российский музыкант и бывший ведущий программы "Галилео" Александр Пушной поделился необычным воспоминанием из детства.
В видео для канала "Жиза" на Rutube он рассказал о специфическом наказании в советском детском саду.
Пушной признался, что с детства любил развлекать других детей и мечтал стать клоуном. Однако это стремление веселить окружающих часто оборачивалось проблемами.
"Я нарушал дисциплину, а в советском детском саду обычно за это заставляли мыть унитазы", — откровенно заявил музыкант.
По его словам, подобные санкции применялись именно за непослушание и нарушение порядка.
Пушной отметил, что в школьные годы такая мера уже не практиковалась. Там его, как нарушителя спокойствия, просто выгоняли из класса.
