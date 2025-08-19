Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Детский сад строгого режима: экс-ведущий Галилео рассказал о необычном наказании за шалости

Александр Пушной вспомнил о наказании мытьём туалетов в детсаду за непослушание
Известный российский музыкант и бывший ведущий программы "Галилео" Александр Пушной поделился необычным воспоминанием из детства.

В видео для канала "Жиза" на Rutube он рассказал о специфическом наказании в советском детском саду.

Пушной признался, что с детства любил развлекать других детей и мечтал стать клоуном. Однако это стремление веселить окружающих часто оборачивалось проблемами.

"Я нарушал дисциплину, а в советском детском саду обычно за это заставляли мыть унитазы", — откровенно заявил музыкант.

По его словам, подобные санкции применялись именно за непослушание и нарушение порядка.

Пушной отметил, что в школьные годы такая мера уже не практиковалась. Там его, как нарушителя спокойствия, просто выгоняли из класса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
