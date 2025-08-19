Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Побежал, чтобы спасти людей: новые детали расследования теракта в "Крокусе"

Материалы дела: в "Крокусе" двое мужчин пытались помешать стрельбе террористов
Правда ТВ

В материалах дела о теракте в "Крокус Сити Холле" говорится, что двое невооружённых мужчин пытались остановить нападавших. Один из свидетелей рассказал, что заметил, как террорист перезаряжал оружие. В этот момент на него бросился мужчина в белой кофте. Однако его застрелил второй боевик, сообщает ТАСС. 

После этого на помощь кинулся ещё один посетитель, в чёрной кофте. Его тоже расстреляли в упор. Свидетель считает, что оба мужчины хотели спасти людей и помешать террористам продолжать стрельбу.

Сам очевидец вместе с женой смог укрыться под стойкой охраны. Благодаря этому они остались живы.

Автор Марк Ульянов
