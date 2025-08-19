Пожелания свободы: Татьяна Лазарева* обратилась к россиянам

Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти

Эмигрировавшая телеведущая Татьяна Лазарева* призналась в страхе перед будущим. Соответствующее видео опубликовано на её YouTube-канале.

Лазарева выразила опасения из-за "расширяющейся пропасти" между уехавшими из России и оставшимися.

"Меня пугает эта пропасть. Ну ничего. Шагнём", — заявила она.

Ведущая пожелала живущим в России "возможности быть свободными", отметив, что у эмигрантов и россиян "разные взгляды" на свободу.

Ранее Лазарева связывала своё постоянное чувство вины с детством, где её "пугали и наставляли", что сформировало неуверенность.

* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

