Пожелания свободы: Татьяна Лазарева* обратилась к россиянам

Эмигрировавшая телеведущая Татьяна Лазарева* призналась в страхе перед будущим. Соответствующее видео опубликовано на её YouTube-канале.
Лазарева выразила опасения из-за "расширяющейся пропасти" между уехавшими из России и оставшимися.
"Меня пугает эта пропасть. Ну ничего. Шагнём", — заявила она.
Ведущая пожелала живущим в России "возможности быть свободными", отметив, что у эмигрантов и россиян "разные взгляды" на свободу.
Ранее Лазарева связывала своё постоянное чувство вины с детством, где её "пугали и наставляли", что сформировало неуверенность.
* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга
