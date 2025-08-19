Володин показал первые итоги миграционных законов: цифры, которых никто не ожидал

Володин назвал первые результаты новых законов о миграции в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о первых результатах новых законов в миграционной сфере. По его словам, с начала 2024 года принято 21 федеральный закон, и их работа уже заметна.

Володин сослался на данные МВД. За первые шесть месяцев этого года число преступлений в сфере нелегальной миграции выросло на 7 процентов. Почти на 28 процентов увеличилось количество нарушений правил въезда и пребывания иностранцев.

Одновременно снизилось число выдаваемых документов. Разрешений на временное проживание стало меньше на треть, видов на жительство — тоже. Депортаций стало больше на 17 процентов, а у 781 человека прекратили гражданство.

Спикер подчеркнул, что новые меры формируют систему, которая препятствует нелегальной миграции. Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий въезд иностранцам с тяжкими приговорами и их родственникам.

