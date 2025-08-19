Моя любимая симфония: муж Ивлеевой заставил блогершу работать на ферме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Муж Ивлеевой высказался о работе блогерши на ферме: когда женщина работает – это музыка
Анастасия Ивлеева продолжает демонстрировать свою новую жизнь на ферме мужа, Филиппа Бегака, в Брянской области, в рамках их совместного шоу.

В свежем выпуске, снятом после её ухода в тень из-за скандала с "голой вечеринкой" и замужества, блогерша погрузилась в хозяйственные будни.

Кадры показали Ивлееву за необычной задачей — перебором большой кучи грязной овечьей шерсти.

"Нужно сидеть и каждую козявку выкидывать! Это год работы!" — пожаловалась она.

Её супруг, наблюдавший за процессом, романтизировал труд: "Когда женщина работает — это музыка. Одна из моих любимых симфоний — женские руки стирают шерсть".

Ивлеева же назвала поручение мужа "адским наказанием" и позвала на помощь. Бегак, присоединившись, убедился в сложности работы.

На следующий день в гости к звёздной паре пришла бабушка Филиппа, артистка Большого театра Ирина Левитина, ожидавшая домашнего угощения. Однако поданная Ивлеевой кулебяка не впечатлила гостью. 

"Ура! Жизнь удалась!" — с иронией прокомментировала блогерша этот кулинарный провал.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
