Валерия поделилась страшной правдой о браке с Шульгиным: изолировал и контролировал

Боялась за детей: Валерия раскрыла ужасающие детали домашнего насилия в браке с Шульгиным
1:17
Правда ТВ

Певица Валерия, ставшая гостьей YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка", вновь откровенно затронула тяжёлую тему домашнего насилия в первом браке с продюсером Александром Шульгиным.

Ведущая Утяшева поблагодарила артистку за смелость, отметив: "Благодаря тебе начали говорить тысячи". Валерия призналась, что делиться историей было страшно, но иного выбора не оставалось.

"Мне надо было придать это огласке, я боялась за детей", — пояснила певица.

Она подчеркнула, что больше всего опасалась за безопасность детей. "Слава Богу, не пришлось их разыскивать", — добавила Валерия.

Ранее певица детализировала ужасы брака: Шульгин полностью изолировал её от мира, контролировал каждый шаг и применял насилие к ней и детям.

Напомним, Валерия публично заявила о насилии и ушла от Шульгина в 2002 году. Тогда она сообщала о его агрессии, алкоголизме и инциденте с ножевым ранением.

Этот опыт оставил глубокий след, но позволил начать жизнь заново. Сейчас певица счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, их союз длится почти 20 лет. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
