Прибавки автоматически: кого ждёт повышенная выплата уже этой осенью

С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова

С 1 сентября часть российских пенсионеров получит прибавку. Об этом напомнила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Выплаты вырастут у тех, кто прекратил работать в августе — теперь им начислят все пропущенные индексации. Тем, кому в августе исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную часть страховой пенсии. В 2025 году это почти 18 тысяч рублей вместо девяти. Такая же доплата положена инвалидам первой группы. Если у них есть иждивенцы, к пенсии добавят почти 3 тысячи рублей за каждого. Все перерасчеты проходят автоматически — обращаться никуда не нужно.

По данным Росстата, средняя страховая пенсия сейчас чуть выше 23 тысяч рублей. Волкова отмечает, что даже с надбавками этого часто не хватает. Эксперт советует самим заботиться о накоплениях. Она говорит, что многие россияне откладывают этот вопрос "на потом", но время уходит быстро. Волкова рекомендует заранее рассчитать нужную сумму, проводить финансовый аудит и искать дополнительные источники дохода, например через недвижимость или инвестиции.

