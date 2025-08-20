Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шоколад больше не будет сюрпризом: учёные нашли формулу идеального вкуса

Учёные Ноттингемского университета разработали способ предсказуемого вкуса шоколада
1:08
Правда ТВ

Британские ученые из Ноттингемского университета нашли способ делать шоколад с предсказуемым вкусом. Их исследование вышло в журнале Nature Microbiology.

Главный момент в производстве шоколада — ферментация какао-бобов. Обычно этот процесс идет стихийно и зависит от бактерий и грибков в окружающей среде. Поэтому вкус шоколада всегда разный. Биологи сумели провести ферментацию в лаборатории и получили шоколад с идеальными вкусовыми качествами.

Доктор Дэвид Гополчан пояснил, что ученым удалось заменить случайный процесс на четко контролируемый. Они следили за уровнем кислотности, температурой и количеством микробов. Исследователи говорят, что их работа открывает новую эпоху в производстве шоколада и позволит создавать одинаково вкусный продукт в любой точке мира.

А недавно израильские ученые сообщили, что вещество теобромин, которое содержится в шоколаде, в сочетании с другим соединением оказалось эффективнее лекарства Тамифлю в борьбе с гриппом.

