Продал — выдохнул: пробег, после которого даже надёжные авто становятся ловушкой

Назван оптимальный пробег для продажи автомобиля

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Лучше всего продавать автомобиль, когда его пробег приближается к 80-95 тысячам километров. Об этом пишет портал njcar. ru.

К этому моменту машина ещё выглядит "свежей" и не требует серьёзных вложений. А крупное техобслуживание — вроде замены ремня ГРМ или масла в автомате — только маячит на горизонте. Как раз тогда можно продать авто по хорошей цене и не влететь на дорогой ремонт.

Если же оставить машину дальше, велика вероятность, что скоро начнутся поломки. А вложения в ремонт уже никак не скажутся на цене при продаже. Поэтому автоэксперты советуют не тянуть и заранее подумать о замене, особенно если уже присматриваете новую модель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.