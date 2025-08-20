Продал — выдохнул: пробег, после которого даже надёжные авто становятся ловушкой

Лучше всего продавать автомобиль, когда его пробег приближается к 80-95 тысячам километров. Об этом пишет портал njcar. ru.
К этому моменту машина ещё выглядит "свежей" и не требует серьёзных вложений. А крупное техобслуживание — вроде замены ремня ГРМ или масла в автомате — только маячит на горизонте. Как раз тогда можно продать авто по хорошей цене и не влететь на дорогой ремонт.
Если же оставить машину дальше, велика вероятность, что скоро начнутся поломки. А вложения в ремонт уже никак не скажутся на цене при продаже. Поэтому автоэксперты советуют не тянуть и заранее подумать о замене, особенно если уже присматриваете новую модель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.