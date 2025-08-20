Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Продал — выдохнул: пробег, после которого даже надёжные авто становятся ловушкой

Назван оптимальный пробег для продажи автомобиля
0:46
Правда ТВ

Лучше всего продавать автомобиль, когда его пробег приближается к 80-95 тысячам километров. Об этом пишет портал njcar. ru.

К этому моменту машина ещё выглядит "свежей" и не требует серьёзных вложений. А крупное техобслуживание — вроде замены ремня ГРМ или масла в автомате — только маячит на горизонте. Как раз тогда можно продать авто по хорошей цене и не влететь на дорогой ремонт.

Если же оставить машину дальше, велика вероятность, что скоро начнутся поломки. А вложения в ремонт уже никак не скажутся на цене при продаже. Поэтому автоэксперты советуют не тянуть и заранее подумать о замене, особенно если уже присматриваете новую модель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.