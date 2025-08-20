Эти деньги нельзя трогать: выплаты, которые приставы не имеют права забирать

Юрист Алла Георгиева перечислила выплаты, с которых нельзя взыскивать долги приставам

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Приставы не имеют права списывать долги из материнского капитала, детских пособий и других соцвыплат. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.

Она уточнила: по закону "Об исполнительном производстве" есть целый список неприкосновенных выплат. Это пособия по беременности и родам, пенсии по потере кормильца, компенсации за вред здоровью и даже деньги на санаторий или командировку.

Также под защитой — монетизированные льготы. Например, на проезд или лекарства. Но, по словам Георгиевой, приставы иногда всё же списывают такие деньги по ошибке.

Чтобы избежать проблемы, юрист советует заранее сообщать приставам, какие выплаты вы получаете и на какие счета. А если удержание всё-таки произошло — сначала нужно обратиться к приставу. Если он не помогает, жалобу подают старшему приставу, в прокуратуру или в суд. Именно суд чаще всего решает такие споры в пользу граждан.

