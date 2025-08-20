Кошка молчит, но всё давно решила: 5 признаков, что вы для неё не просто человек с миской

Кошка не просто терпит вас в квартире, а действительно любит? Есть несколько признаков. Зооинженер Наталья Базаркина рассказала, как это понять.
По её словам, если кошка бежит встречать вас к двери — это уже сигнал. Особенно если слышит ваши шаги ещё на лестничной площадке. Она трётся о ноги, подпрыгивает, ходит хвост трубой — всё это проявления радости и привязанности.
Если питомец ходит за вами по дому, просится на руки или приносит "подарки" — например, мышку или игрушку, — значит, она считает вас своей семьёй.
Базаркина подчёркивает: для кошки ласка — не просто каприз. Это её способ общения. Так она выражает доверие и тепло.
