Страх перед зарядкой в автобусе оказался фейком: правда, которую скрывали

Киберэксперт Курочкин: зарядка смартфона в транспорте не угрожает безопасности данных

Заряжать телефон в автобусе или кафе — безопасно. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Он развеял миф о том, что через общественные зарядки могут украсть личные данные.

Курочкин пояснил: если телефон подключается не просто к зарядке, а к компьютеру — он всегда предупреждает пользователя. И просто так, втихаря, ничего не скачает.

Эксперт отметил, что в общественном транспорте украсть данные через зарядку вообще нереально. Для этого нужен полноценный компьютер, а прятать его где-то в автобусе — бессмысленно.

Он добавил, что даже в барах такую схему провернуть почти невозможно. И назвал её "очень сомнительным способом мошенничества".

По словам Курочкина, серьезных рисков при обычной зарядке через USB в общественных местах нет.

