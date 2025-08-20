Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Зарядка как тихий вредитель: почему смартфоны выходят из строя раньше срока

Эксперт Илья Корнейчук назвал опасные для аккумулятора смартфона привычки
Правда ТВ

Заряжаете смартфон до 100%? Делаете это на морозе? Тогда батарея рискует прожить меньше. Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, как продлить жизнь аккумулятору.

Он говорит: современные телефоны сами регулируют зарядку, но есть три врага батареи — холод, влага и полная зарядка. Особенно опасно заряжать гаджет при минусовой температуре. Если телефон замерз — сначала дайте ему согреться, и только потом подключайте к розетке.

Корнейчук советует не доводить заряд до сотни и не разряжать в ноль. Лучше держать уровень в пределах от 20 до 90 процентов. А вот заряжать всю ночь — можно. Контроллеры не дадут батарее перезарядиться.

Но если держать телефон на зарядке постоянно — через 2-3 года аккумулятор все равно "устанет" и его придётся заменить.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
