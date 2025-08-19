Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Получил меньше пенсии — и не понял почему? Всё дело может быть в долгах

В Госдуме объяснили, в каких случаях удерживают часть пенсии у должников
В Госдуме напомнили, что часть пенсии могут удержать только на законных основаниях — если есть долги по алиментам, кредитам, ЖКХ или решение суда. Об этом рассказал глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, максимум удержат 50% пенсии, а по алиментам — до 70%. При этом у пенсионера обязательно должна остаться сумма не ниже прожиточного минимума. В 2025 году это 19 329 рублей по стране, но в регионах с более высоким уровнем жизни сумма выше: в Мурманской области — 21 835, на Камчатке — 26 841, на Чукотке — почти 40 тысяч. Чтобы эта норма работала, пенсионер сам должен подать заявление.

Некоторые выплаты, например по потере кормильца, компенсации и разовые начисления, взысканию не подлежат. В случае спора пенсионер вправе обжаловать решение в СФР или через суд.

Нилов отдельно отметил случаи переплат. Если пенсионер, например, устроился на работу и не сообщил об этом, фонд может взыскать переплаченные суммы. Но не больше 20% пенсии.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
