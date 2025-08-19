Час сна решает всё: как недосып повышает риск ожирения и срыва диеты

Невролог Завалко назвала недосып скрытым фактором переедания

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Недосып может стать скрытым врагом стройности. Об этом рассказала невролог-сомнолог Ирина Завалко.

По её словам, когда человек мало спит, в организме снижается уровень лептина — гормона сытости, и растёт уровень грелина — гормона голода. В итоге появляется ложное чувство голода, а рука чаще тянется к сладкому, фастфуду и снекам. Дополняет проблему то, что из-за усталости снижается активность, а лишние часы бодрствования дают больше поводов перекусить.

Врач объяснила, что даже смещение сна всего на час в выходные повышает риск набора веса. А гаджеты и яркий свет вечером мешают выработке мелатонина, сбивают ритмы и провоцируют переедание.

Завалко советует налаживать режим: убирать экраны минимум за час до сна, приглушать свет и использовать плотные шторы. Это поможет нормализовать аппетит и сохранить фигуру.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.