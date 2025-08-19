Красота против здоровья: какие кошки чаще всего страдают от болезней

Ветеринар Польшкова назвала породы кошек, наиболее подверженные болезням

Ветеринар Екатерина Польшкова назвала породы кошек, которые чаще всего страдают от проблем со здоровьем.

По её словам, в первую очередь это брахицефальные кошки с приплюснутой мордой. У них развивается брахицефальный синдром, из-за которого возникают серьёзные трудности с дыханием, перегревом и нормальной вентиляцией организма.

Не лучше ситуация у вислоухих кошек — у них часто бывают болезни хрящей, что приводит к проблемам с лапами, позвоночником и суставами. Мейн-куны подвержены сердечно-сосудистым патологиям, включая гипертрофию сердца. А манчкины из-за коротких лап нередко испытывают трудности с движением и прыжками.

Польшкова подчеркнула: сегодня найти по-настоящему здоровое животное среди породистых кошек становится всё сложнее.

