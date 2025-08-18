Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Откровенно без фильтров: как тело Ивановой изменилось после родов дочери Тимати

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала трансформацию тела после родов
Нынешняя избранница рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, ставшая мамой 2 августа, опубликовала в соцсетях честное видео о том, как менялось её тело после родов.

Иванова, родившая дочь Эмму, продемонстрировала изменения с первых дней до момента спустя две недели.

Модель отметила, что ключом к восстановлению стали дисциплина и привычка к активному образу жизни.

"Спорт, правильное питание, гармоничные отношения со своим телом и головой всегда дают хороший результат", — написала Иванова.

Она занималась фитнесом до шестого месяца беременности, много двигалась и вела обычный ритм жизни до последних дней.

Иванова также выразила благодарность врачам столичной клиники, где прошли роды. Особо она выделила доктора Татьяну Нормантович, назвав сотрудничество с медицинской командой "джек-потом".

Модель подчеркнула, что успешно наладила грудное вскармливание и наслаждается материнством, несмотря на естественные изменения фигуры.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
