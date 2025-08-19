Самолечение при гипертонии — игра в русскую рулетку: чем это обернётся

Кардиолог Мамедов предупредил о смертельной опасности самолечения гипертонии

Кардиолог Мехман Мамедов предупредил: самолечение при гипертонии смертельно опасно. По его словам, принимать таблетки наугад нельзя — это может привести к инфаркту или инсульту.

Эксперт объяснил, что гипертония — хроническая болезнь, требующая постоянного лечения и контроля. В 90% случаев речь идёт об эссенциальной гипертонии, связанной с множеством факторов риска. Одним курсом лекарства проблему не решить.

Мамедов отметил, что диагноз ставится только после повторных измерений давления и оценки работы сердца и других органов. Сделать это может только врач.

Он сравнил самолечение с "русской рулеткой" и посоветовал вести дневник давления и пульса. Эти записи помогут врачу подобрать правильную терапию. Но самостоятельно назначать лекарства, подчеркнул кардиолог, категорически нельзя.

