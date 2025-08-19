Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Самолечение при гипертонии — игра в русскую рулетку: чем это обернётся

Кардиолог Мамедов предупредил о смертельной опасности самолечения гипертонии
0:56
Правда ТВ

Кардиолог Мехман Мамедов предупредил: самолечение при гипертонии смертельно опасно. По его словам, принимать таблетки наугад нельзя — это может привести к инфаркту или инсульту.

Эксперт объяснил, что гипертония — хроническая болезнь, требующая постоянного лечения и контроля. В 90% случаев речь идёт об эссенциальной гипертонии, связанной с множеством факторов риска. Одним курсом лекарства проблему не решить.

Мамедов отметил, что диагноз ставится только после повторных измерений давления и оценки работы сердца и других органов. Сделать это может только врач.

Он сравнил самолечение с "русской рулеткой" и посоветовал вести дневник давления и пульса. Эти записи помогут врачу подобрать правильную терапию. Но самостоятельно назначать лекарства, подчеркнул кардиолог, категорически нельзя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.