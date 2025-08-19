Должник в семье Успенской: что известно о новом избраннике Плаксиной?

Возлюбленный дочери Успенской Никита Плотников судим за долги по ремонту

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Новый возлюбленный дочери певицы Любови Успенской, бизнесмен Никита Плотников, оказался должником.

Как выяснил Telegram-канал "Светский хроник", за Плотниковым числится неисполненное судебное решение.

Молодой человек, который на девять лет младше Татьяны Плаксиной, столкнулся с судебным иском от заказчика ремонтных работ. Инцидент произошёл в 2020 году.

Плотников взялся за ремонт квартиры, но не выполнил обязательства. Заказчик предъявил претензии из-за испорченной плитки в санузле, отсутствия обещанного тёплого пола и неработающих батарей.

Суд удовлетворил иск, обязав Плотникова выплатить 1,2 миллиона рублей. По данным источника, 500 тысяч рублей из этой суммы он до сих пор не погасил.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.