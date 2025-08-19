Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Должник в семье Успенской: что известно о новом избраннике Плаксиной?

Возлюбленный дочери Успенской Никита Плотников судим за долги по ремонту
Новый возлюбленный дочери певицы Любови Успенской, бизнесмен Никита Плотников, оказался должником.

Как выяснил Telegram-канал "Светский хроник", за Плотниковым числится неисполненное судебное решение.

Молодой человек, который на девять лет младше Татьяны Плаксиной, столкнулся с судебным иском от заказчика ремонтных работ. Инцидент произошёл в 2020 году.

Плотников взялся за ремонт квартиры, но не выполнил обязательства. Заказчик предъявил претензии из-за испорченной плитки в санузле, отсутствия обещанного тёплого пола и неработающих батарей.

Суд удовлетворил иск, обязав Плотникова выплатить 1,2 миллиона рублей. По данным источника, 500 тысяч рублей из этой суммы он до сих пор не погасил.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
