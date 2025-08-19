Алкотестер подождет: с 1 сентября водителям придётся требовать больницу

Почетный адвокат России предупредил о рисках злоупотреблений при новом порядке проверки на алкоголь

С 1 сентября в России вступает новый порядок медосвидетельствования водителей. Интервал между двумя продувками алкотестером увеличат до 25 минут, а при направлении на химико-токсикологическое исследование мочу нужно будет сдать в течение получаса. Если не уложиться в этот срок — придётся сдавать кровь.

Почётный адвокат России Леонид Ольшанский предупреждает: такие правила могут привести к злоупотреблениям инспекторов. Он напомнил, что есть две разные процедуры — проверка алкотестером на месте и полноценное медосвидетельствование. Наказание грозит только за отказ от последнего. Поэтому, по его словам, водитель вправе требовать освидетельствование в больнице и отказаться дуть в трубку.

Ольшанский добавил, что остаётся неясным, от какого момента начнут отсчитывать 30 минут для сдачи анализа — от остановки машины или приезда в медучреждение. А в ряде регионов расстояния между постом ДПС и больницей могут быть сотни километров. Он подчеркнул, что освидетельствование должны проводить именно наркологи, с оформлением всех документов, чтобы исключить нарушения.

