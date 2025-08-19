Дело на 12,8 млн рублей: как реконструкция обернулась конфликтом для Семёна Альтова

Подрядчик требует с Альтова 12,8 млн рублей за реконструкцию Лиговских бань

Подрядчик предъявил сатирику Семёну Альтову финансовую претензию на сумму 12,8 млн рублей. Иск связан с реконструкцией Лиговского банно-прачечного комбината в Санкт-Петербурге.

Альтов приобрёл здание эпохи авангарда у бывшего вице-губернатора Юрия Молчанова и его партнёра в 2021 году. Целью было создание арт-пространства с концертным залом.

К проекту подключились супруга артиста Лариса и сын Павел. Для работ семья наняла компанию "М.Г. Прайват Реконстракшн".

По утверждению её представителя, подрядчик полностью выполнил обязательства год назад. Однако при закрытии контракта с Альтовыми возник конфликт, разрешить который сторонам не удалось.

Теперь компания требует взыскать с сатирика 12,8 млн рублей через суд. Информация об иске подтверждена источниками Life и Shot. Детали претензий подрядчика не раскрываются.

