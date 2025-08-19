Бородина довела мужа до точки кипения: ролик в Сети обернулся скандалом

Телеведущая Ксения Бородина столкнулась с конфликтом с мужем Николаем Сердюковым из-за публикации в соцсетях.
Блогер выразил супруге серьёзное недовольство тем, что она выложила видео без его согласия.
Ролик запечатлел момент, когда дочь Бородиной спросила Сердюкова, как правильно: "крема" или "кремы". Николай дал неверный ответ, после чего Ксения его поправила. Хотя внешне Сердюков отреагировал спокойно, дома разразился скандал.
Мужчина обвинил Бородину в том, что она представила его в невыгодном свете перед её подписчиками. Сердюков подчеркнул, что всегда согласовывает публикации с женой.
"Вон Ксюха выставила… как дурачок, и с рожей с такой тупой. Спасибо!", — возмущённо высказался он, описывая своё восприятие видео.
Конфликт усугубляется чувствительностью пары к критике в Сети: оба активно реагируют на негативные комментарии.
