Бородина довела мужа до точки кипения: ролик в Сети обернулся скандалом

Ксения Бородина и Николай Сердюков поссорились из-за публикации в соцсетях
1:01
Телеведущая Ксения Бородина столкнулась с конфликтом с мужем Николаем Сердюковым из-за публикации в соцсетях.

Блогер выразил супруге серьёзное недовольство тем, что она выложила видео без его согласия.

Ролик запечатлел момент, когда дочь Бородиной спросила Сердюкова, как правильно: "крема" или "кремы". Николай дал неверный ответ, после чего Ксения его поправила. Хотя внешне Сердюков отреагировал спокойно, дома разразился скандал.

Мужчина обвинил Бородину в том, что она представила его в невыгодном свете перед её подписчиками. Сердюков подчеркнул, что всегда согласовывает публикации с женой.

"Вон Ксюха выставила… как дурачок, и с рожей с такой тупой. Спасибо!", — возмущённо высказался он, описывая своё восприятие видео.

Конфликт усугубляется чувствительностью пары к критике в Сети: оба активно реагируют на негативные комментарии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
