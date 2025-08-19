Обычный укус может закончиться малярией: врач предупредила об опасности

Комары в России могут переносить опасные болезни. Об этом предупредила ассистент кафедры терапии Пироговского университета Минздрава Ульяна Махова.

По её словам, через укусы возможно заражение малярией, дирофиляриозом и западноевропейской лихорадкой. Малярия чаще встречается на юге страны и проявляется высокой температурой, головной болью и сильной усталостью. Дирофиляриоз в основном поражает животных, но встречается и у людей — вызывает кожные узелки и воспаление. Лихорадка похожа на грипп и обычно распространена в Европе, но иногда выявляется и в России.

Врач добавила, что комары реагируют на тепло, запах и углекислый газ. Чаще всего кусают людей с группой крови А, а также тех, у кого выше температура кожи и активнее потоотделение. Алкоголь тоже делает человека более привлекательным для насекомых.

Махова отметила: чаще всего укусы вызывают лишь зуд и покраснение, но при сильных отёках, повышении температуры и проблемах с дыханием нужно срочно обращаться к врачу.

