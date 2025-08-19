Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Главное правило севооборота: какие сидераты нельзя сеять перед овощами

Садовод Самойлова рассказала, как правильно сеять сидераты для улучшения почвы
1:06
Сидераты — это растения, которые не выращивают ради урожая, а используют для улучшения почвы. Садовод Светлана Самойлова рассказала, что их сеют на грядках после сбора овощей, лучше всего до середины сентября.

По её словам, сидераты заделывают в почву, и при перепревании они быстро превращаются в компост. Но важно соблюдать севооборот. Например, горчицу можно сеять под томаты или огурцы, но нельзя — под капусту и редис. Бобовые не стоит сажать перед горохом и фасолью, а рожь хорошо подходит под картофель и морковь.

Есть разные виды сидератов: бобовые обогащают почву азотом, злаковые делают её рыхлее, крестоцветные, как горчица, защищают от вредителей. Фацелия считается универсальной, но растёт дольше и не подходит для крестоцветных культур.

Самойлова советует после посева укрывать грядки нетканым материалом на неделю — это ускорит всходы и защитит семена от птиц и кошек.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
