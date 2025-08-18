Вдова Юдашкина столкнулась с бурей негодования: фото с могилы кутюрье вызвало шквал критики

Вдова Валентина Юдашкина Марина, посетившая могилу мужа вместе с внуками, подверглась критике после публикации фото с кладбища.
Снимок, размещённый в воскресенье, сопровождался подписью: "Наше воскресное утро, внуки навестили дедушку! Скучают!".
Несмотря на тёплые слова поддержки от некоторых подписчиков и знаменитостей, публикация вызвала резкую негативную реакцию.
Многочисленные пользователи соцсетей сочли поведение семьи на кладбище неподобающим. Основные претензии касались радостных выражений лиц родственников и выбора одежды.
Критики указывали, что на кладбище уместны скорбь и тихая память, а не улыбки.
"Какое-то фото весёлое очень", "Всем так весело… в таком месте", — писали пользователи.
Особое возмущение вызвали спортивные шорты на одном из присутствующих. "В шортах…", "Какое кощунство делать селфи на кладбище", — отмечалось в комментариях.
Некоторые сочли съёмку неуважением к памяти модельера, скончавшегося два года назад.
