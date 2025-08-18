Вечерний душ превращается в лекарство: как избавиться от пыльцы за 10 минут

Дерматолог Филева назвала простые способы облегчить симптомы аллергии без лекарств

Дерматолог Александра Филева рассказала, как облегчить симптомы аллергии без лекарств. Она советует каждый вечер принимать душ и обязательно мыть голову. Так можно смыть пыльцу, которая за день оседает на коже и волосах и ночью продолжает раздражать дыхательные пути.

Кроме того, врач рекомендует регулярно промывать нос изотоническим раствором, подогретым до температуры тела. Делать это лучше под углом 45 градусов, отдельно для каждой ноздри и без резких движений. Тем, у кого есть проблемы с ушами, стоит сначала проконсультироваться со специалистом.

Ранее иммунолог Надежда Логина предупреждала, что в конце лета и осенью опасность для аллергиков усиливают пыльца сорных трав и плесневые грибы. В этот период врачи советуют меньше гулять на природе и отказаться от ферментированных продуктов.

