Вечерний душ превращается в лекарство: как избавиться от пыльцы за 10 минут

Дерматолог Александра Филева рассказала, как облегчить симптомы аллергии без лекарств. Она советует каждый вечер принимать душ и обязательно мыть голову. Так можно смыть пыльцу, которая за день оседает на коже и волосах и ночью продолжает раздражать дыхательные пути.
Кроме того, врач рекомендует регулярно промывать нос изотоническим раствором, подогретым до температуры тела. Делать это лучше под углом 45 градусов, отдельно для каждой ноздри и без резких движений. Тем, у кого есть проблемы с ушами, стоит сначала проконсультироваться со специалистом.
Ранее иммунолог Надежда Логина предупреждала, что в конце лета и осенью опасность для аллергиков усиливают пыльца сорных трав и плесневые грибы. В этот период врачи советуют меньше гулять на природе и отказаться от ферментированных продуктов.
