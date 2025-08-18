Отпуск может оставить без денег: названы самые невыгодные месяцы 2026 года

Юрист по трудовому праву Дарья Ерзина рассказала, в какие месяцы 2026 года отпуск окажется наименее выгодным с точки зрения выплат. По её словам, меньше всего компенсации сотрудники получат в январе, мае и июне. Причина — в большом числе праздничных дней и, соответственно, малом количестве рабочих.

Эксперт объяснила: если цель — длинный отдых при минимальных затратах отпускных дней, то лучше совмещать отпуск с каникулами и праздниками. Например, после новогодних выходных можно отдыхать до 19 дней подряд, взяв всего неделю отпуска. Та же схема работает и в мае с июнем.

Но если важнее сумма отпускных, то брать отпуск выгоднее в апреле, июле или октябре. В эти месяцы больше рабочих дней, а значит и выплаты выше.

Кроме того, с 1 сентября вступает в силу новый порядок расчёта средней зарплаты. В него включат не только премии, но и денежные поощрения, а правила выплаты выходного пособия изменят.

